وزير خارجية الصين: إيران تفي بالتزاماتها النووية

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن إيران أوفت بالتزاماتها ضمن الاتفاق النووي، مؤكدا على حق أي دولة في إقامة علاقات اقتصادية معها.

وتابع وزير الخارجية الصيني: "من حق كل الدول أن تقيم علاقاتها الاقتصادية والمشتركة مع إيران وأن تحترم الاتفاق النووي".

وكانت مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، قد أعلنت الاثنين الماضي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الدول الأوروبية الموقعة على خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني سوف تؤسس الآلية الخاصة بغية تسهيل التجارة مع إيران.

وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، التأكيد على أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية ، مشيرا في نفس الوقت، إلى أن الولايات المتحدة تتطلع لتحقيق علاقات جيدة مع إيران، مشترطا بأنه لن يلتقي بمسؤولين إيرانيين إلا إذا غيروا نهجهم السياسي.

وكانت الولايات المتحدة قد عرضت على إيران مفاوضات جديدة، تشمل برنامجها للصواريخ الباليستية وبرنامجها النووي بحسب مبعوث الولايات المتحدة الخاص بشأن إيران برايان هوك، الذي أوضح أن الاتفاق الجديد الذي تأمل أمريكا إبرامه مع إيران لن يكون اتفاقا شخصيا بين حكومتين، مثل الاتفاق الأخير، مشيرا إلى مساعي إبرام معاهد جديدة.

يذكر أن ترامب أعلن، يوم 8 مايو/ أيار الماضي، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني ، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران في عام 2015، كما أعلن استئناف العمل بكافة العقوبات، التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.