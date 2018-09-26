روحاني: غالبية القادة بالأمم المتحدة وصفوا الاتفاق النووي بالإنجاز وأمريكا باتت معزولة

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن السواد الأعظم من القادة بالأمم المتحدة وصفوا الاتفاق النووي بالإنجاز "وهذا يعني أن أمريكا باتت معزولة".

وكشف الرئيس الإيراني في مؤتمر صحفي له، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه تم استبدال عنوان جلسة مجلس الأمن اليوم التي ترأسها الرئيس ترامب بضغط من الدول الأعضاء في المجلس.

يتبع…