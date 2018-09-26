أول تعليق إسرائيلي على لقاء نتنياهو بترامب

نشرت القناة السابعة العبرية تعليقات مسؤولين إسرائيليين على لقاء رئيس وزرائهم، بنيامين نتنياهو، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

قال وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إنه طالما كان "البيت اليهودي" في الحكومة، لن تقام دولة فلسطينية.

© REUTERS / CARLOS BARRIA ترامب يحدد موعد الإعلان عن "صفقة القرن"

نقلت القناة العبرية عن لسان كثير من المسؤولين الإسرائيليين تعليقاتهم على اللقاء الذي جمع ترامب بنتنياهو، قبل قليل، حيث صرح نفتالي بينيت، رئيس حزب "البيت اليهودي" ، ووزير التعليم العالي، قائلا: "إن الولايات المتحدة هي صديق حقيقي لإسرائيل، وعلى الرغم من ذلك، فإن إقامة دولة فلسطينية بمثابة كارثة لإسرائيل".

فيما صرح ميكي زوهر، عضو الكنيست عن حزب "الليكود" الحاكم، أن إقامة دولة فلسطينية هي الكذبة الأولى من ترامب. وأضاف زميله في الكنيست الإسرائيلي، بتسيلئيل سموتريتش، من حزب "البيت اليهودي"، بأن ترامب يريد إقامة كيان معاد لإسرائيل.