روحاني: لا نريد أن نعلن الحرب ووجود أمريكا في سوريا غير قانوني

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده لا تريد أن تعلن الحرب أو أن تصعد التوتر.. مشيرا إلى أن وجود أمريكا في سوريا غير قانوني.

EDUARDO MUNOZ ترامب: أشكر إيران وروسيا وسوريا لإبطاء وتيرة الاعتداء على إدلب السورية

وأشار الرئيس الإيراني خلال مؤتمر صحفي له، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إلى أن لغة الإدارة الأمريكية تفتقد إلى الخبرة.. "وهم حديثو العهد بالسياسة".

وحول الوجود الإيراني في سوريا قال الرئيس روحاني في المؤتمر الذي نقلته وسائل إعلام: وجودنا مستمر في سوريا لمكافحة الإرهاب.. ولن نخرج إلا بطلب من الحكومة السورية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال جلسة مجلس الأمن التي ترأسها وناقشت مسألة نزع الأسلحة النووية، اليوم الأربعاء: "إن النظام الإيراني رأس حربة في نشر الإرهاب… ولا يجب أن يسمح له بحيازة السلاح النووي".

وبالأمس أيضا، قال الرئيس ترامب في كلمته أمام الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة "إن أي حل في سوريا يجب أن يتضمن خطة للتعامل مع إيران".