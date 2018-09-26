لاستغلالها مجلس الأمن...ظريف يهاجم أمريكا

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة أساءت استغلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وإن عزلتها تزداد.

وكتب ظريف على صفحته الرسمية على "تويتر"، مشيرا إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحبت منه واشنطن، في شهر أغسطس/ آب الماضي، وإلى قرار مجلس الأمن الذي دعم الاتفاق، قائلا: "مرة أخرى، أساءت الولايات المتحدة استغلال مجلس الأمن الدولي، لتجد نفسها أكثر عزلة في انتهاكها للاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن رقم 2231… متى تستوعب الدرس؟".

Once again, the U.S. abused the UNSC only to find itself further isolated in its violation of #JCPOA and SC resolution 2231. When will it learn its lesson? — Javad Zarif (@JZarif) ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سبق وأن قال خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة "إن النظام الإيراني رأس حربة في نشر الإرهاب… ولا يجب أن يسمح له بحيازة السلاح النووي".