مسؤول إيراني: أمريكا تقوض علاقة إيران بجيرانها

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، أن إيران تسعى لتطوير علاقاتها مع الدول المجاورة لها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تقف وراء تقويض هذه المحاولات.