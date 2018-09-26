الإدارة الأمريكية: تدخل الصين في شؤوننا وصل لمستوى غير مقبول

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقال المسؤول الأمريكي للصحفيين: "ما يسمى بأفعال التأثير الخبيثة يتم تنفيذها بطرق تتجاوز بكثير التعاون الذي تقوم به معظم الدول في إطار التفاعل العادي في مجالات الدبلوماسية والمشاركة الاقتصادية والأمنية، لقد وصلت هذه الإجراءات إلى مستوى غير مقبول".
وقال ترامب في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي: "الصين تحاول التدخل في انتخاباتنا القادمة، والوقوف ضد إدارتي.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن العديد من المحللين قيموا الوضع التجاري الراهن بين الولايات المتحدة والصين كحرب تجارية ناشئة، وأبدوا تخوفا شديدا من التبعات السلبية لهذه الحرب التجارية على الاقتصاد العالمي بعمومه، استنادا إلى حجم التبادل التجاري الكبير بين البلدين، حيث تبلغ نسبة الصادرات الصينية إلى أمريكا 21.4 في المئة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)