الإدارة الأمريكية: تدخل الصين في شؤوننا وصل لمستوى غير مقبول

أكد ممثل رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية، اتهام الولايات المتحدة للصين بالتدخل في شؤونها الداخلية والذي وصل إلى مستوى غير مقبول.

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقال المسؤول الأمريكي للصحفيين: "ما يسمى بأفعال التأثير الخبيثة يتم تنفيذها بطرق تتجاوز بكثير التعاون الذي تقوم به معظم الدول في إطار التفاعل العادي في مجالات الدبلوماسية والمشاركة الاقتصادية والأمنية، لقد وصلت هذه الإجراءات إلى مستوى غير مقبول".

© REUTERS / Yoruk Isik الصين "تغلق" موانئ إسرائيل في وجه الأسطول الأمريكي

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، قد اتهم الصين اليوم الأربعاء بالسعي للتدخل في انتخابات الكونغرس المقررة يوم السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر، قائلا إن بكين لا ترغب في نجاح حزبه الجمهوري نظرا لموقف الرئيس من التجارة.

وقال ترامب في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي: "الصين تحاول التدخل في انتخاباتنا القادمة، والوقوف ضد إدارتي.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن العديد من المحللين قيموا الوضع التجاري الراهن بين الولايات المتحدة والصين كحرب تجارية ناشئة، وأبدوا تخوفا شديدا من التبعات السلبية لهذه الحرب التجارية على الاقتصاد العالمي بعمومه، استنادا إلى حجم التبادل التجاري الكبير بين البلدين، حيث تبلغ نسبة الصادرات الصينية إلى أمريكا 21.4 في المئة.