قائد في الحرس الثوري: قدرات إيران الدفاعية لا يتصورها الأعداء

أكد مساعد القائد العام للحرس الثوري الإيراني للشؤون الثقافية، العميد محمد رضا نقدي، بأن قدرات بلاده بلغت حدا لا يتصوره أعداء إيران.

© AP Photo / Hasan Sarbakhshian قائد الحرس الثوري الإيراني يتوقع زوال الولايات المتحدة مبكرا

وبحسب وكالة أنباء "فارس" ، وفي كلمة له الیوم الأربعاء، في حشد من كوادر حرس الثورة الإسلامية في فيلق "بيت المقدس"، في محافظة كردستان، غربي إيران، قال العميد نقدي "إن قدرات إيران الإسلامية الدفاعية بلغت حدا لا يتصوره الأعداء".

وقال رضا نقدي: إن الإسلام جاء بالثورة، وفكر الثورة الإسلامية إلى ساحة العمل، وبأن النجاحات التي تحققت هي نتيجة التمسك بالإسلام، وسيادته في المجتمع، حيث تمكنا في ظل الدين من تحقيق انتصارات عظيمة.

وتابع قائلا، إن العدو يسعى من أجل ربط المشاكل بالثورة الإسلامية ليعمل من ثم على حياكة مؤامرات كبرى ضد إيران.