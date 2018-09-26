الرئيس التركي: سياسات أمريكا غير المسؤولة تدفع العالم إلى حرب تجارية

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن سياسات الولايات المتحدة العقابية ضد عدد من الدول، تدفع العالم إلى خوض حروب تجارية جديدة، داعيا ألمانيا، التي يزورها قريبا، إلى التوحد مع أنقرة للتصدي لهذه الحرب.

أنطاكيا — سبوتنيك. ونقلت صحيفة "ملييت" التركية عن أردوغان قوله للإعلام الألماني: "سياسات الولايات المتحدة غير المسؤولة تدفع العالم إلى حرب تجارية"، مضيفا على: "تركيا وألمانيا أن يتحدا لمنع التأثير المدمر للحروب التجارية".

© AP Photo / Yasin Bulbul/Pool أردوغان يسعى لتعزيز الروابط الاقتصادية والسياسية مع ألمانيا

وبشأن العلاقات الألمانية مع معارضيه، دعا أردوغان ألمانيا لأن "تعتبر تنظيم غولن تنظيما إرهابيا".

وقد أعلن سابقا، أن ألمانيا تفكر في تقديم مساعدات مالية طارئة لتركيا، وستكون هذه المساعدة قادرة على تطوير العلاقات التي تم تبريدها مؤخرا بين برلين وأنقرة.

وقال أردوغان في أوائل سبتمبر/ أيلول، إنه مستعد لمناقشة العديد من المسائل مع ميركل حول العلاقات الثنائية بين البلدين.