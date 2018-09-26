الرئيس التركي: سياسات أمريكا غير المسؤولة تدفع العالم إلى حرب تجارية

أنطاكيا — سبوتنيك. ونقلت صحيفة "ملييت" التركية عن أردوغان قوله للإعلام الألماني: "سياسات الولايات المتحدة غير المسؤولة تدفع العالم إلى حرب تجارية"، مضيفا على: "تركيا وألمانيا أن يتحدا لمنع التأثير المدمر للحروب التجارية".
وقد أعلن سابقا، أن ألمانيا تفكر في تقديم مساعدات مالية طارئة لتركيا، وستكون هذه المساعدة قادرة على تطوير العلاقات التي تم تبريدها مؤخرا بين برلين وأنقرة.
وقال أردوغان في أوائل سبتمبر/ أيلول، إنه مستعد لمناقشة العديد من المسائل مع ميركل حول العلاقات الثنائية بين البلدين.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)