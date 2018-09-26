موغريني: اتفاق سوتشي منع وقوع مجزرة جديدة في سوريا

قالت ممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، إن اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية، الذي جرى في مدينة سوتشي الروسية، "منع وقوع مجزرة جديدة في سوريا".

ووفقا لوكالة "الأناضول" ، جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية لجلسة حول أزمة سوريا، تعقد في إطار اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية.

وشددت أن الشعب السوري هو أكثر من دفع الثمن جراء الحرب، وأكدت أن الخيار الوحيد لكسب السلام، هو حل سياسي وعبر التفاوض، برعاية الأمم المتحدة.

وأضافت موغريني: "تنفسنا الصعداء جميعًا مع منع حدوث مجزرة جديدة في إدلب، بعد الاتفاق بين تركيا وروسيا".

وأشارت موغريني إلى عقد النسخة الثالثة من مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، في نهاية مارس/ آذار 2019، لافتًة إلى أنه تم الإيفاء بـ95 بالمئة من الوعود، التي قطعت في المؤتمر الثاني العام الجاري (أبريل/ نيسان 2018)، حيال تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري.