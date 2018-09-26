مايك بنس: نفخر بالوقوف إلى جانب إسرائيل

قال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، إن الولايات المتحدة الأمريكية تفتخر بالوقوف إلى جانب إسرائيل وشعبها.

كتب نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، تغريدة جديدة في صفحته الرسمية على "تويتر"، قال فيها: تفخر الولايات المتحدة الأمريكية بالوقوف إلى جانب إسرائيل وشعبها، بوصفها حليفه وصديقة عزيزة. وفي ظل حكم ترامب، سنواصل العمل بلا كلل لتعزيز العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

The United States of America is proud to stand with Israel and her people, as allies and cherished friends. Under @POTUS Trump, we continue to work tirelessly to strengthen the relationship between the U.S & Israel. https://t.co/jqzS3cZDBg — Vice President Mike Pence (@VP) ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨

يشار إلى أن ترامب التقى نتنياهو، قبل قليل، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وهو اللقاء الذي صرح خلاله ترامب بأنه يسعى إلى عقد اتفاق سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، مشيرا إلى أنه يعتقد أن حل الدولتين هو الحل الأمثل.

وقال الرئيس الأمريكي: "نحن نعمل على خطة لإتمام السلام، وهذا سيستغرق وقتا"، مشددا: "أعتقد أن الحل الأمثل هو حل الدولتين بين الفلسطينيين وإسرائيل، وأريد أن تعرف إسرائيل أننا معها بنسبة 100%".