البيت الأبيض: ترامب وماي يناقشان سوريا و"التهديد من جانب روسيا وإيران"

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، ناقشا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الوضع في سوريا و"مواجهة التهديد من جانب إيران وروسيا".

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الأمم المتحدة- سبوتنيك . وجاء في البيان: "ناقش الزعيمان التحديات العالمية المختلفة، بما في ذلك الوضع في سوريا ومواجهة التهديد من جانب إيران وروسيا. وأكد الرئيس ترامب ورئيسة الوزراء ماي، عزمهما على التنسيق بشكل وثيق في التعامل مع تلك وغيرها من التحديات العالمية".

هذا وكان ترامب، قد شكر، في وقت سابق، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، روسيا وسوريا وإيران "لإبطاء وتيرة" الهجوم على محافظة إدلب، التي لا تزال المعقل الأخير لمقاتلي المعارضة المسلحة ولمسلحي عدد من المنظمات الإرهابية.