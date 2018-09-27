مادورو يصف العقوبات الأمريكية الجديدة ضد فنزويلا بـ"غير القانونية"

وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، العقوبات الجديدة ضد بلاده، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بغير القانونية.

الأمم المتحدة — سبوتنيك . وقال مادورو ، في كلمته التي ألقاها في الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "بالأمس [الثلاثاء]، أعلن الرئيس الأمريكي من هذا المنبر بالذات عن فرض عقوبات جديدة. أحادية الجانب هي غير قانونية من وجهة نظر القانون الدولي".

ووفقا له، فنزويلا هي ضحية للعدوان المستمر في الاقتصاد والسياسة والدبلوماسية ووسائل الإعلام من قبل حكومة الولايات المتحدة.

وأضاف مادورو:

لأن فنزويلا قررت بناء نموذج للمجتمع خاص بها، قائم على الجذور التاريخية لشعبنا وثقافة المنطقة بأسرها".

ويعتقد مادورو، أن السبب في ذلك هو امتلاك فنزويلا لأكبر احتياطيات نفطية في العالم، ولأن البلد أصبح مؤسسا لمنظمة "أوبك"، وينتج النفط منذ أكثر من 100 عام.