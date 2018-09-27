ترامب يعلن أنه رفض اللقاء مع ترودو على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه رفض اللقاء مع رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأنه غير مستعد لتقديم تنازلات في المفاوضات حول التجارة.

واشنطن — سبوتنيك. وقال ترامب، ردا على سؤال عما إذا كان رفض حقا اللقاء مع رئيس وزراء كندا: "نعم، لقد فعلت ذلك. لأن التعريفات مرتفعة جدا، ويبدو، أنه لا يريد تقديم تنازلات".

© REUTERS / Jonathan Ernst ترامب يحذر كندا ويلوح بفرض رسوم على صادراتها

وأضاف الرئيس الأمريكي: "إننا لا نتفق مع مفاوضيهم، إنهم يعاملوننا بطريقة غير جيدة".

كانت الولايات المتحدة قد أعلنت نهاية شهر مايو/آيار الماضي فرض رسوم على الفولاذ والألمنيوم المستورد إليها بنسبة 25 في المئة و10 في المئة للمواد المستوردة من أوروبا وكندا والمكسيك وكوريا الجنوبية، باستثناء الأرجنتين.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أن بلاده ستتخذ إجراءات مضادة لقرارات الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على المنتجات الكندية، فيما أوضحت وزيرة الخارجية الكندية، كرستيا فريلاند أن أوتاوا ستفرض ضرائب على منتجات أمريكية.