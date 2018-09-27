الصين ترفض اتهامات واشنطن لها بالتدخل في الانتخابات

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الأربعاء، أن بلاده ترفض بشدة اتهامها من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل في الانتخابات البرلمانية الأمريكية.

القاهرة — سبوتنيك. وقال يي في كلمته أمام جلسة بمجلس الأمن تناولت حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل، "الصين احترمت دائما مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ما".

© AFP 2018 / Wang Zhao الإدارة الأمريكية: تدخل الصين في شؤوننا وصل لمستوى غير مقبول

وتابع "أننا نرفض الاتهامات الموجهة للصين ونطالب الدول الأخرى باحترام ميثاق الأمم المتحدة وعدم التدخل في شؤوننا الداخلية".

ومضى بي، مؤكدا خطأ الموقف الأمريكي تجاه إيران قائلا، "إيران ما زالت تفي بالتزاماتها ضمن الاتفاق النووي"، واصفا ذلك الاتفاق بـ"الناجح"والـ"المثالي".

وتابع يي أن:

من حق كل الدول أن تقيم علاقاتها الاقتصادية والمشتركة [مع إيران] وأن تحترم الاتفاق النووي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد اتهم الصين في وقت سابق اليوم، بالسعي للتدخل في انتخابات الكونغرس المقررة يوم السادس من تشرين الثاني/نوفمبر قائلا إن بكين لا ترغب في نجاح حزبه الجمهوري نظرا لموقف الرئيس من التجارة.

وقال ترامب في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي إن الصين تحاول التدخل في انتخاباتنا القادمة في تشرين الثاني/نوفمبر 2018. والوقوف ضد إدارتي.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن العديد من المحللين قيموا الوضع التجاري الراهن بين الولايات المتحدة والصين كحرب تجارية ناشئة، وأبدوا تخوفا شديدا من التبعات السلبية لهذه الحرب التجارية على الاقتصاد العالمي بعمومه، استنادا إلى حجم التبادل التجاري الكبير بين البلدين، حيث تبلغ نسبة الصادرات الصينية إلى أمريكا نسبة 21.4 بالمئة.