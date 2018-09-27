اجتماع وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا يبدأ على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأذربيجانية، لوكالة "نوفوستي"، بأن اجتماع وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا ألمار محمد ياروف وزهراب مناتساكانيان، بشأن تسوية نزاع كاراباخ، قد بدأ، اليوم الخميس، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

باكو — سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي: "بدأ الاجتماع في هذه اللحظات".

© REUTERS / LUIS ECHEVERRIA ثوران أكبر البراكين الطينية في العالم في أذربيجان (فيديو)

هذا وتدهورت العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا بنهاية الحقبة السوفياتية على خلفية أحداث سومغايث واندلاع الأزمة حول إقليم قره باغ الجبلي، في شباط / فبراير عام 1988، بعد أن قرر الإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي، الخروج من قوام جمهورية أذربيجان السوفيتية الاشتراكية، ومن ثم وإعلانه في عام 1991، الاستقلال كجمهورية قره باخ الجبلية. وأدى النزاع الناتج عن هذا الوضع إلى فقدان أذربيجان لسيطرتها على الإقليم.

ويذكر أيضا أن المباحثات بخصوص التسوية السلمية للنزاع المسلح بين أرمينيا وأذربيجان بدأت في عام 1992 ضمن مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وفي المباحثات المذكورة ما زالت أذربيجان مصرة على ضرورة تأمين وحدة أراضيها بينما تقوم أرمينيا بحماية مصالح الجمهورية غير المعترف بها رسميا، حيث إنها لا تعتبر طرفا في هذا النزاع.