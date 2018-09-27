تسجيل
05:43 27 سبتمبر/ أيلول 2018
مباشر
    بحث
    رئيس تركيا رجب طيب أردوغان خلا مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي، روسيا 17 سبتمبر/ أيلول 2018

    أردوغان يحث ألمانيا على إدراج حركة غولن ضمن المنظمات الإرهابية

    © REUTERS / Alexander Zemlianichenko/Pool
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحكومة الألمانية في مقال صحفي عشية زيارته الرسمية لألمانيا على إدراج حركة فتح الله غولن في قائمة المنظمات الإرهابية.

    وتتهم أنقرة الحركة بتدبير الانقلاب الفاشل في عام 2016، بحسب رويترز

    فتح الله غولن
    © AP Photo / Selahattin Sevi, File
    أردوغان يكشف عن المبالغ التي دفعتها واشنطن لتنظيم "فتح الله غولن"
    كانت ألمانيا رفضت الطلب من قبل قائلة إنها بحاجة لمزيد من البراهين التي تربط شبكة أتباع رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، التي تطلق عليها تركيا تنظيم غولن الإرهابي، بالمحاولة الفاشلة للإطاحة بالحكومة التركية.

    وفي المقال الذي نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج، قال الرئيس التركي "نتوقع من جمهورية ألمانيا الاتحادية أن تعترف بأن تنظيم غولن الإرهابي مسؤول عن محاولة الانقلاب الفاشلة مثلما فعلت بريطانيا".

    وتوترت العلاقات بين أنقرة وبرلين بسبب الحملة التي شنتها تركيا عقب محاولة الانقلاب وسجنت خلالها عشرات الألمان.

    وكتب أردوغان يقول:

    نسعى إلى تحقيق هدف تعزيز علاقاتنا التجارية والاقتصادية… دعونا نزيد من مصالحنا المتبادلة ونقلص من مشكلاتنا من أجل رخاء ومستقبل بلدينا.

    وبعد نمو سريع استمر لسنوات تمر تركيا بأزمة حيث زاد عبء ديونها الخارجية الثقيلة نتيجة هبوط الليرة 40 في المئة هذا العام وتفاقمت الأزمة بعد أن فرض الرئيس دونالد ترامب عقوبات على أنقرة ردا على احتجازها قسا أمريكيا.

    ويعيش في ألمانيا ثلاثة ملايين شخص من أصول تركية. وتشعر أنقرة بالغضب من برلين لأنها منحت حق اللجوء لمن اتهمتهم بالتخطيط للانقلاب بينما تعبر السلطات في برلين عن رفضها لتأثير أردوغان على أتراك ألمانيا.

    ويفتتح أردوغان مسجدا يوم السبت في كولونيا التي توجد بها واحدة من أكبر الجاليات التركية عددا في ألمانيا.

    وتعتمد ألمانيا والاتحاد الأوروبي على تركيا في وقف تدفق لاجئي الحرب السورية لتفادي تكرار ما حدث عام 2015 حين وصل مليون مهاجر إلى ألمانيا وهو الأمر الذي أحدث هزة على الساحة السياسية الأوروبية وأضعف المستشارة أنجيلا ميركل.

    ويعتزم أردوغان الاجتماع مع ميركل في الأيام الثلاثة التي يمضيها في ألمانيا لكن مسؤولين من الدولتين قالوا إن تقديم مساعدات مالية لاقتصاد أنقرة الذي يمر بأزمة غير مدرج على جدول الأعمال.

    انظر أيضا:

    أردوغان يكشف عن المبالغ التي دفعتها واشنطن لتنظيم "فتح الله غولن"
    محلل سياسي: الخلاف الأمريكي التركي يعني دعم واشنطن للأكراد و"غولن"
    اجتماع تركي أمريكي الجمعة لبحث تسليم فتح الله غولن لأنقرة
    تركيا: الحكم على 25 صحفيا بالسجن لعلاقتهم بفتح الله غولن
    أردوغان: "سي آي إيه" و"إف بي آي" وتنظيم "غولن" يسعون لتقويض أنقرة
    أردوغان يواصل الاتصالات مع ترامب بشأن المسلحين الأكراد والمعارض فتح الله غولن
    الكلمات الدلالية:
    اللجوء, الهجرة, عبدالله غولن, ألمانيا, تركيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    صورة بعنوان نهاية العوم للمصور الإيراني سعيد محمدزاده، الفائز الأساسي في المسابقة
    الفائزون في مسابقة "التصوير البيئي لعام 2018"
    اللي عند نحاس، ألومنيوم لليع!
    اللي عنده نحاس... ألمنيوم للبيع
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك