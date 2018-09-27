بيلاروسيا تعلق على إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في بولندا

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية البيلاروسية أناتولي غلاز، اليوم الخميس 27 سبتمبر / أيلول، أن إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في بولندا لن يخدم الاستقرار المطلوب في المنطقة.

© REUTERS / Kacper Pempel جنرال أمريكي متقاعد يعارض وجود قاعدة عسكرية أمريكية في بولندا بشكل دائم

مينسك — سبوتنيك . وقال المتحدث للصحفيين تعليقا على إمكانية إنشاء قاعدة أمريكية دائمة في بولندا : "نحن نراقب الوضع، بالطبع، وحسب التطورات سنضطر لأن نؤقلم نهجنا بشكل ما في المجالات المعنية العسكرية".

وأضاف: "الأمن لا ينقسم، ولا يمكن أن يتم التوصل إليه عبر تضخيم العضلات".

وأشار المتحدث إلى أنه "في عالم التقنيات الحديثة، بما في ذلك في المجال العسكري، جر المزيد من القوات الأجنبية إلى الأراضي هي لعبة نتيجتها صفر".

وتابعت: "هذا يضعف فقط أمن دولة معين وجيرانها، ويسهم في زيادة التوتر السياسي وظهور المزيد من خطوط التقسيم، ومثل هذه الخطوات لا يمكنها تعزيز الاستقرار والقدرة على التنبؤ والشفافية في منطقتنا".