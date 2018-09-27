لقاء ترامب وبوروشينكو يستقطب آلاف التغريدات الساخرة (صورة)

سخر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي من صورة جمعت كلا من الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجاتيهما مارينا وميلانيا، والتي قام بنشرها على "تويتر" السكرتير الصحفي للرئيس الأوكراني ستانيسلاف تسيغولكو.

وتظهر الصورة تطابق تام في بدلات ترامب وبوروشينكو، وعلق تسيغولكو على الصورة: "حتى الزي يرمز إلى وحدة مواقف الشركاء الاستراتيجيين".

واجتاح مواقع التواصل الاجتماعي سيل من التعليقات الساخرة على تطابق الملابس الرسمية للرئيسين، وما علق به السكرتير الصحفي للرئيس الأوكراني ستانيسلاف تسيغولكو.

Коли навіть дрескод символізує єдність позицій стратегічних партнерів pic.twitter.com/1SfcwRAAYW — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) September 26, 2018

يشار إلى أن بوروشينكو وترامب التقيا خلال افتتاح أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك.