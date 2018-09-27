شمخاني يدعو روسيا لمواجهة التهديدات الأمريكية مع إيران

وتابع شمخاني: "يعود استخدام سلاح الحظر من قبل الولايات المتحدة ضد إيران وروسيا والصين إلى العجز والشعور برجعية هذه البلد ضد التطور والتقدم، ومن خلال التعاون الاقتصادي والتجاري سيكون من الإمكان الوقوف بوجه هذه التهديدات".
وأضاف أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: "تتعرض منطقتنا اليوم للتهديد من قبل الولايات المتحدة وبعض حلفائها بنقل الإرهابيين الفاشلين إلى العراق وسوريا، لذا هناك حاجة إلى زيادة المشاركة والتعاون الإقليميين لمواجهة هذا الحدث"، محذرا أنه "في حال انعدام المواجهة الجادة في التصدي لأعمال الولايات المتحدة قريبا سيشهد العالم أزمة جديدة في أفغانستان تشابه أزمات العراق وسوريا".
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