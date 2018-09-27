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12:29 27 سبتمبر/ أيلول 2018
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    سبوتنيك ترصد رفع العلم السوري فوق معبر القنيطرة من جانبيه

    ليبرمان: مستعدون لفتح معبر القنيطرة بين سوريا والجولان

    © Sputnik . Aata Farhat
    العالم
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    أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان استعداد بلاده لفتح معبر القنيطرة بين سوريا والجولان.

    الجيش السوري ينتشر في آخر 3 بلدات في القنيطرة والأهالي يعودون
    © Sputnik . ALI HASSOUN
    الجيش السوري ينتشر في آخر 3 بلدات في القنيطرة والأهالي يعودون (صور وفيديو)
    القاهرة — سبوتنيك. قال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم الخميس، إن إسرائيل مستمرة بشكل سري في اتصالاتها مع روسيا حتى بعد أسقاط الطائرة الروسية في سوريا، والتي تتهم موسكو تل أبيب بالتسبب فيه.

    وقال ليبرمان خلال جولة بمنطقة الجولان "ثمة الكثير من الاتصالات والتنسيق، جميعها عبر قنوات سرية، ومن جانبنا نرى مسؤولية إسقاط الطائرة تقع كاملة على الجيش السوري"، مجددا أسف إسرائيل لوقوع الحادث.

    وأكد الوزير الإسرائيلي استعداد بلاده فتح معبر القنيطرة بين سوريا والجولان.

    وقال الوزير الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن إسرائيل مستعدة لفتح معبر القنيطرة بين سوريا والجولان، مؤكدا أن تل أبيب لا تريد التدخل في الحرب السورية.

    وقال ليبرمان، خلال جولة بمرتفعات الجولان، بحسب القناة العاشرة الإسرائيلية، "قلنا منذ البداية إنه ليس لدينا رغبة في التدخل في الحرب الأهلية في سوريا، ولم نتدخل"، مضيفا، "ما نهتم به هو ضمان حماية المدنيين في إسرائيل…ونحن مستعدون لفتح المعبر كما كان من قبل، والكرة الآن في ملعب الجانب السوري".

    وانتشر الجيش السوري بداية الشهر الماضي في قرى شمال محافظة القنيطرة، عائدا إلى مواقعه التي كان ينتشر فيها ضمن منطقة فك الاشتباك في الجولان عام 2011، حيث دخل الجنود السوريون بمرافقة قوات روسية إلى قرى جباتا الخشب وأوفانيا والحرية وطرنجة، إضافة إلى عدة نقاط عسكرية في محيط تل الحمرية وجباتا، وكلها تقع في المنطقة العازلة على شريط فك الاشتباك مع الجيش الإسرائيلي.

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