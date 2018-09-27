الخارجية الروسية: ضربات "الناتو" الخاطئة في أفغانستان ظاهرة شبه يومية

وجاء في بيان للوزارة: "تقلقنا زيادة وتيرة حوادث مقتل المدنيين نتيجة غارات قوى التحالف الجوية في أفغانستان"، مضيفا: "في الأسبوع الأخير وحده سجلت 3 حالات من هذا النوع".
وأضاف البيان: "مستاؤون من أن ضربات الناتو "الخاطئة" في هذا البلد تصبح ظاهرة شبه يومية، وفي نفس الوقت لا يتحمل أحد مسؤولية ذلك".
ورأت الخارجية في بيانها أن الوضع المترتب هو نتيجة الحسابات الفظة للقيادة الأمريكية في أفغانستان ومراهنة البيت الأبيض الخاطئة على القوة في حل مشاكل هذا البلد.
وقالت الخارجية: "ندعو واشنطن لإعادة النظر في مسار قصير المدى، لصالح الجهود الدبلوماسية لإطلاق الحوار الأفغاني الداخلي، ونطالب بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم بحق المدنيين".
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