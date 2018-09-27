الفاتيكان يكشف موقفه من إنشاء كنيسة مستقلة في أوكرانيا

نفت سفارة الكرسي الرسولي "الفاتيكان" لدى أوكرانيا، اليوم الخميس، ما أعلنته وزارة الخارجية الأوكرانية حول أن الفاتيكان "يحترم" قرار كييف بشأن إنشاء كنيسة مستقلة.