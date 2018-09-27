ظريف: الهند ستواصل شراء النفط الإيراني

نقلت وكالة أنباء "آسيا" الدولية عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قوله، اليوم الخميس، إن الهند ملتزمة بمواصلة التعاون الاقتصادي واستيراد النفط من إيران.

© Sputnik . Ramil Sitdikov لاستغلالها مجلس الأمن...ظريف يهاجم أمريكا

كان ظريف يتحدث عقب لقاء نظيره الهندي سوشما سواراج في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لكن التسجيل المصور الذي بثته الوكالة لم يذكر متى كان اجتماع الوزيرين، وفقا لـ"رويترز".

وقال ظريف: "أصدقاؤنا الهنود كانوا قاطعين دائما في عزمهم مواصلة التعاون الاقتصادي واستيراد النفط. استمعت إلى الموقف ذاته من نظيري الهندي".

تستهدف عقوبات، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها وتدخل حيز التنفيذ من الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني، وقف صادرات النفط من إيران عضو منظمة أوبك.