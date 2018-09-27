ترامب يشرح سبب الضحك في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة

علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على رد فعل الجمهور في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة على خطابه، عندما كان يتحدث عن مزايا إدارته.

ووفقا لدونالد ترامب، إن الجمهور لم يضحك عليه، بل شاركوه بالضحك.

ونقلت وكالة Associated Press عن ترامب قوله: "لم يضحكوا علي، بل ضحكوا معي". وعلق الرئيس الأمريكي على الأمر في اليوم التالي في مؤتمر صحفي في نيويورك.

وقال الرئيس الأمريكي: "ذكرت صحف كاذبة أن الناس ضحكوا على الرئيس ترامب. هم لم يضحكوا علي. لقد قضوا معي وقتا ممتعا. لقد فعلنا هذا مع بعضنا. لقد قضينا وقتا جيدا. هم يحترمون أفعالي".

وقد بدأ الرئيس الأمريكي خطابه بالحديث عن الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية بعد وصوله إلى البيت الأبيض، حيث أكد ترامب كما هي العادة أنه حقق في أقل من عامين أكثر مما حققه الرئيس السابق في نفس الوقت، واستقبل الحضور كلمات ترامب بالضحك.

وقال ترامب محرجا: "لم أكن أتوقع رد الفعل هذا، لكن هذا طبيعي"، متابعا حديثه عن النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة ونجاحات أخرى".