وزيرا داخلية إيطاليا وتونس يتفقان على توفير عمل للتونسيين

أعلن وزيرا داخلية تونس وإيطاليا، اليوم الخميس، اتفاقهما على إيجاد سبل للتعامل مع ظاهر الهجرة غير الشرعية عبر خلق فرص عمل للشباب التونسي.

القاهرة — سبوتنيك. وقال وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي هشام الفراتي، في تونس، "اتفقنا على ضرورة إيجاد حلول لمعالجة موضوع الهجرة حتى لا تحدث كوارث في البحر"، مضيفا: "إذا توصلنا إلى إيقاف الهجرة غير الشرعية فإننا نستطيع توفير جهودنا للتنمية والاستثمارات الجديدة".

وأضاف سالفيني: "سأعمل على هذه النقطة، وأود أن أوفر مشاريع على الحدود وتوفير الأموال لمساندة الحكومة التونسية لخلق فرص شغل، خاصة في جنوب تونس، للشباب".

من جانبه قال وزير الداخلية التونسي إن "الحكومة التونسية ستبذل أقصى جهدها لكي يعيش الشباب التونسي بكرامة في وطنه"، لافتا إلى أنه "منذ بداية 2018 وحتى 20 أيلول/سبتمبر، تم إيقاف 500 شخص متهمين بالاتجار بالبشر".