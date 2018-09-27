الحكومة الفرنسية تتدخل لإيقاف بث أغنية عنصرية

لربما لم يكن يتوقع مغني "الراب" الفرنسي نيك كونراد، أن تثير أغنيته "علّقوا المشانق لبيض البشرة" موجةً عارمة من الغضب، إذ انهالت عليه الإدانات والاستنكارات بعد وقت قصير على نشره لشريط مصور فيديو كليب أمس الأربعاء، لأغنيته الجديدة.

باريس — سبوتنيك. ويعدّ المغني نيك كونراد جديداً على ساحة موسيقى "الراب" وهو غير معروف لكنه استطاع أن يشعل مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة التي وصفت أغنيته بـ "العنصرية" بسبب كلماتها الصادمة.

ويدعو نيك كونراد الذي يتحدر من أصول أفريقية في أغنيته لقتل البيض وقتل أبنائهم أيضاً كما يظهر في الفيديو كليب وهو يقتل رجلاً أبيض البشرة.

وقرر موقع "يوتيوب" أن يحجب الأغنية بعد ساعات على نشرها كما قررت مواقع أخرى أن تمتنع عن بثها.

من جهته أدان وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، الأغنية التي اعتبرها تدعو للكراهية. وأدانت بريجيت مارسيني عمدة بلدة نوازي لو غران، حيث تم تصوير الفيديو كليب ، مصرحةً بأن المغني لم يحصل أصلاً على إذن رسمي من البلدية لتصوير أغنيته.

وبرر نيك كونراد أغنيته، قائلاً بأن الهدف منها "كان إحداث صدمة" لإظهار العنصرية التي يتعرض لها سود البشرة كما اعتبر بأن هدفه هو حث الناس على التفكير.

وقد قررت النيابة العامة الفرنسية فتح تحقيق بحق المغني نيك كونراد، بتهمة العنصرية والحث على الكراهية.