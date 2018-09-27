التحالف بقيادة واشنطن يعترف بأعداد المدنيين الذين قتلهم في سوريا والعراق منذ 2014

اعترف التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن في سوريا والعراق بأنه قتل 1114 مدنيا، نتيجة عملياته في هذين البلدين منذ آب/ أغسطس 2014.

© Sputnik . BASEL SHARTOUH "قسد" تسلم السلطات السورية 35 جثمانا عثر عليها بمقبرة جماعية في ريف الرقة

واشنطن — سبوتنيك . أعلن بيان للتحالف الدولي بقيادة واشنطن عن مقتل 1114 مدنيا نتيجة العمليات في سوريا والعراق منذ آب/ أغسطس 2014.

وقال البيان: "شن التحالف 30008 ضربات في الفترة ما بين أغسطس 2014 ونهاية أغسطس 2018. واستنادا إلى المعلومات المتاحة، وفقا لتقييم الفريق العملياتي المشترك فقد قتل خلال هذه الفترة 1114 مدنيا دون قصد نتيجة لضربات التحالف منذ بداية عملية "عملية العزم الصلب".

يشار إلى أن وزارة الخارجية السورية بعثت مرات متكررة برسائل إلى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، تنديدا بالقصف المتكرر للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، لمنازل مدنيين في مناطق سورية مختلفة. وكان آخرها القصف على ريف الحسكة، شمال شرقي البلاد.

وارتكب "التحالف الدولي" منذ تشكيله بشكل غير شرعي من خارج مجلس الأمن في عام 2014 بذريعة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) عشرات المجازر أسفرت عن مقتل وجرح المئات من المدنيين إضافة إلى استهدافه البنى التحتية من جسور ومنشآت حيوية في أرياف دير الزور والحسكة وتدميره مدينة الرقة بشكل شبه كامل وتهجير مئات الآلاف من سكانها.