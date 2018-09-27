الكوريتان تتفقان على عقد أول اجتماع برلماني خلال العام الجاري

وافقت كوريا الشمالية على عرض جارتها الجنوبية لعقد اجتماع برلماني مشترك خلال العام الجاري، مع استمرار مساعي إنهاء عقود من العداء بين الجارتين.

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب وكالة أنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، "قدم رئيس الجمعية الوطنية [الكورية الجنوبية]، مون هي سانغ، العرض في خطاب الأسبوع الماضي إلى الزعيم الشرفي الكوري الشمالي كيم يونغ نام تم تسليمه بواسطة وزير الوحدة في بيونغ يانغ".

© REUTERS / Lee Jin-man/Pool كوريا الجنوبية ترسل مبعوثا خاصا إلى جارتها الشمالية

ونقلت الوكالة عن تشوي ثاي بوك ، رئيس مجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية ، في رده علي العرض إنه يوافق على الاقتراح "من حيث المبدأ".

وقال تشوي في رسالته إلى رئيس البرلمان الكوري الجنوبي "دور البرلمانات والأحزاب السياسية في الكوريتين مهم للغاية في تنفيذ اتفاقيات القمة بين الكوريتين في أبريل وسبتمبر"، وفي هذا الصدد، وافقنا على العرض من حيث المبدأ".

هذا وعقدت في 27 نيسان/أبريل الماضي قمة تاريخية جمعت زعيمي الكوريتين الشمالية كيم جونغ- أون، والجنوبية مون جي إن، على الخط الفاصل من المنطقة منزوعة السلاح بين الدولتين.

وصدر عن هذه القمة بيان مشترك، أكد نية الزعيمين، السعي لنزع السلاح النووي الكامل في شبه الجزيرة الكورية، وتحسين العلاقات الثنائية والسعي من أجل الرخاء المشترك وإعادة توحيد البلدين على أساس سلمي.

وأعلن زعيم كوريا الشمالية أن بلاده ستتوقف عن إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات بدءا من 21 نيسان /أبريل، مشيرا إلى أن بيونغ يانغ لم تعد بحاجة لذلك "لأنها استكملت التسلح النووي".

ويذكر أنه بعد أن وضعت الحرب الكورية [1950-1953]، أوزارها بقيت كوريا الشمالية والولايات المتحدة رسميا في حالة حرب.