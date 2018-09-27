تطور خطير في تحليقات قاذفات أمريكية فوق الصين والأخيرة تندد

في إطار متوتر من الحرب التجارية بين البلدين، قامت قاذفات أمريكية في الأيام الماضية بالتحليق فوق مناطق متنازع عليها في بحري الصين الشرقي والجنوبي.

ونددت وزارة الدفاع الصينية اليوم الخميس بهذا التصرف الأمريكي، عقب إعلان البنتاغون الأمريكي يوم أمس الأربعاء أن قاذفات ثقيلة من نوع "بي-52" شاركت في عملية مع اليابان فوق بحر الصين الشرقي وحلقت في المجال الجوي الدولي فوق بحر الصين الجنوبي قبل ذلك بيوم. بحسب ما ذكره موقع "إيلاف"

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الصينية رين غواكيانغ في تصريح "نعارض على الدوام وبشكل قاطع السلوك الاستفزازي لطائرات الجيش الأمريكي في بحر الصين الجنوبي وسنواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهته بشكل فعال".

وكان متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أعلن الأربعاء أن عددا من قاذفات "بي-52" "شاركت في عملية مشتركة عادية في شرق بحر الصين" مساء الثلاثاء الماضي.

وأوضح مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية رفض كشف هويته أن هذه العملية تمت بالتعاون مع اليابان، في إطار ما تسميه الولايات المتحدة "الحضور المتواصل للقاذفات" في المنطقة، وهي عمليات تهدف إلى تأكيد الوجود الأمريكي في المحيط الهادئ.