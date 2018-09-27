جنود إسرائيليون في وسط إيران

ذكرت صحيفة "جيوزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن جنودا إسرائيليين ظهروا على لوحة إعلانية في وسط إيران، بالخطأ، وهم يحملون رشاشات أمريكية الصنع، لا تستخدمها القوات الإيرانية.
وكتب على اللوحة: "مازالوا يحملقون في وجهي، ويرون المجد، وأرى أطيافهم في الجبال". وتظهر اللوحة ثلاثة جنود من المفترض أنهم إيرانيون، بيد أنها كانت صورة لجنود إسرائيليين، ويحلمون رشاشات من طراز "إم 16" الأمريكية، وذلك ضمن "أسبوع الدفاع المقدس".
وبحسب الصحيفة، فإن السلطات الإيرانية قامت بإزالة اللوحة العملاقة بعدما ااكتشف الخطأ الذي وقع فيه مصممو اللوحة.
وقال روعي قايتس، الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي، على صفحته الرسمية على "تويتر"، إن السلطات الإيرانية رفعت اللوحة بعد اكتشاف الخطأ، وبشكل فوري، بين عشية وضحاها.
In city of #Shiraz, a billboard is taken down overnight after it turned out its image —that was supposed to hail Iranian soldiers & martyrs of 1980-88 war- belong to IDF soldiers (with a female soldier removed).#Iran— Fereshteh Sadeghi (@fresh_sadegh) September 26, 2018
(First tweeted by an Israeli account) pic.twitter.com/90NRC3wI9U
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