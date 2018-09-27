جنود إسرائيليون في وسط إيران

قالت صحيفة إسرائيلية إن جنودا إسرائيليين ظهروا في لوحة إعلانية في أحد الميادين الإيرانية.

ذكرت صحيفة "جيوزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن جنودا إسرائيليين ظهروا على لوحة إعلانية في وسط إيران، بالخطأ، وهم يحملون رشاشات أمريكية الصنع، لا تستخدمها القوات الإيرانية.

© Sputnik . Basem Haddad إيران تتوعد إسرائيل بالندم إذا استمرت في الاعتداء على سوريا ودعم الإرهاب

وأفادت الصحيفة، المنشورة باللغة الإنجليزية، أن اللوحة الإعلانية الإيرانية وضعت في وسط ميدان نمازي، بمدينة شيراز الإيرانية، مكتوب عليها بيت شعري يمجد من سقطوا من الجنود الإيرانيين في حروب سابقة.وكتب على اللوحة: "مازالوا يحملقون في وجهي، ويرون المجد، وأرى أطيافهم في الجبال". وتظهر اللوحة ثلاثة جنود من المفترض أنهم إيرانيون، بيد أنها كانت صورة لجنود إسرائيليين، ويحلمون رشاشات من طراز "إم 16" الأمريكية، وذلك ضمن "أسبوع الدفاع المقدس".وبحسب الصحيفة، فإن السلطات الإيرانية قامت بإزالة اللوحة العملاقة بعدما ااكتشف الخطأ الذي وقع فيه مصممو اللوحة.

وقال روعي قايتس، الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي، على صفحته الرسمية على "تويتر"، إن السلطات الإيرانية رفعت اللوحة بعد اكتشاف الخطأ، وبشكل فوري، بين عشية وضحاها.