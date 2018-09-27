لأسباب عسكرية... مطالب بفتح تحقيق عاجل في الجيش الإسرائيلي

دعت حركة إسرائيلية وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، إلى فتح تحقيق عاجل في تقرير يكشف عدم جهوزية الجيش الإسرائيلي للحرب.

طالبت حركة من أجل جودة الحكم الإسرائيلي، وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، إلى فتح تحقيق عسكري في ما طرحه الجنرال، يتسحاق بريك، الذي يشير إلى وجود عيوب وثغرات كبيرة في الجيش الإسرائيلي.

ذكر المعلق العسكري الإسرائيلي في القناة العاشرة العبرية، أور هيلر، أن الجنرال بريك قد نشر تقريرا مفاده أن هناك ثغرات وعيوب كبيرة في الجيش الإسرائيلي، خاصة سلاح البر، وعدم وجود كفاءات عسكرية على مستوى عال من المطلوب عسكريا، وكذلك عدم توفر موظفين في وزارة الدفاع بما يكفي لإنهاء مهام الوزارة.

התנועה לאיכות השלטון דורשת משר הביטחון ליברמן להקים ועדת בדיקה ממשלתית לבחינת טענות נציב קבילות חיילים אלוף איציק בריק על אי מוכנות צה"ל למלחמה:״מתוך הנחה שלמערכת קשה לבחון את עצמה, נדרשת הקמת ועדת בדיקה חיצונית שתוכל לערוך בדיקה עמוקה ומשמעותית שלא תחשוש להוציא את האמת לאור״. — Or Heller אור הלר (@OrHeller) September 27, 2018

يشار إلى أن الجنرال يتسحاق بريك، سبق وتولى قيادة لجنة الشكاوى في الجيش الإسرائيلي، وسبق أن تقدم بتقرير لليبرمان، ورئيس هيئة الأركان، الجنرال غادي آيزنكوت، يفيد بوجود عيوب كبيرة داخل أروقة الجيش الإسرائيلي.