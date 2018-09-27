بينها السعودية والإمارات... وزير بريطاني يدعو وزراء دول لمناقشة الأزمة اليمنية

بهدف مناقشة الأوضاع في اليمن، أعلن وزير الخارجية البريطاني استضافته اجتماعا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة دعا إليه وزراء من عدة دول بينها دول خليجية معنية بشكل مباشر بالأزمة اليمنية.

القاهرة — سبوتنيك . أعلن وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، أنه سيستضيف اجتماعا اليوم الخميس، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة مع وزراء من الولايات المتحدة والسعودية والإمارات العربية المتحدة لمناقشة الأوضاع في اليمن.

وقال الوزير، في تغريده على "تويتر" اليوم الخميس، "التعامل مع الأزمة الإنسانية في اليمن يعد أولولية وبريطانيا قدمت أكثر من 570 مليون جنيه إسترليني منذ 2015 للمساعدة".

وأضاف الوزير هانت "اليوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة سأستضيف اجتماعا مع وزراء من الإمارات العربية المتحدة والسعودية والولايات المتحدة". المفتاح (للأزمة في اليمن) هو الحل السياسي ولا يوجد حل عسكري".