واشنطن تعلن دعمها للعملية السياسية في سوريا برعاية الأمم المتحدة

أعلنت الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تدعم العملية السياسية في سوريا برعاية الأمم المتحدة داعية الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لدعم العمليات المماثلة في ليبيا واليمن.

© Sputnik . Aata Farhat ليبرمان: مستعدون لفتح معبر القنيطرة بين سوريا والجولان

واشنطن — سبوتنيك . أعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ، هيذر ناويرت، أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أعرب عن دعمه للعملية السياسية في سوريا برعاية الأمم المتحدة، ودعا الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لدعم العمليات المماثلة في ليبيا واليمن.

وقالت الناطقة: "الوزير بومبيو أعرب عن دعمه للعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة لإنهاء النزاع في سوريا بما يتوافق مع القرار 2254".

وأضافت أن بومبيو دعا الأعضاء لإعادة العقوبات ضد إيران ودعم العملية السياسية في ليبيا واليمن.