وزير الدفاع الإسرائيلي السابق: ما قاله ترامب "شعارات"

قال الجنرال موشيه بوجي يعالون، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، إن ما قاله ترامب، أمس، مجرد شعارات.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy موشي يعالون: العلاقات الإسرائيلية السعودية السرية في الحرب السورية

كتب الجنرال موشيه بوجي يعالون، وزير الدفاع السابق ، تغريدة جديدة في صفحته الرسمية على "تويتر"، أن ما ردده ترامب يدور في فلك الشعارات، وعلى بلاده مواجهة الواقع.

ذكر الجنرال يعالون أن دور القيادة هو تنفيذ الإجراءات التي تخدم دولة إسرائيل، ونحن بحاجة إلى أن نقرر قيام دولة واحدة أو دولتين، وما هو الأفضل، وعلينا مواجهة الواقع، دون شعارات.

תפקידה של מנהיגות לבצע וליישם את המעשים הנכונים עבור מדינת ישראל (ולא בהכרח את הפופולארי…).

בנושא ״שתי מדינות״ או ״מדינה אחת״ — הסיסמאות שנשמעו אמש, אנחנו צריכים להחליט מה טוב לנו, לנוכח המציאות, ללא אשליות.>> — Moshe Bogie Ya'alon (@bogie_yaalon) ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨

يشار إلى أن ترامب التقى نتنياهو، أمس الأربعاء، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وهو اللقاء الذي صرح خلاله ترامب بأنه يسعى إلى عقد اتفاق سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، مشيرا إلى أنه يعتقد أن حل الدولتين هو الحل الأمثل.

وقال الرئيس الأمريكي: "نحن نعمل على خطة لإتمام السلام، وهذا سيستغرق وقتا"، مشددا: "أعتقد أن الحل الأمثل هو حل الدولتين بين الفلسطينيين وإسرائيل، وأريد أن تعرف إسرائيل أننا معها بنسبة 100%".