كندا تسمح للعسكريين بإطلاق اللحية

سمحت وزارة الدفاع الكندية رسميا للعسكريين بإطلاق اللحية، ولكن يجب أن يتجاوز طولها أكثر من سنتيمترين، بينما لا يزال محظورا إبقاء الشعر على الرقبة والوجنتين.

وفسرت وزارة الدفاع الحظر على المناطق التي تم ذكرها أعلاه، أن الشعر في هذه المناطق سوف يعيق ارتداء قناع الغاز، وهذا يهدد حياة الجندي، وفقا لقناة "CBC".

وإطلاق اللحية في القوات البرية وسلاح البحرية والقوات الجوية ممنوع، باستثناء الحالات المتعلقة بالمعتقدات الدينية، حيث يتم اتخاذ قرار بشأنها لكل حالة على حدى.

وبالإضافة إلى ذلك، يحق لقادة الوحدات العسكرية والوحدات الفرعية أن يُجبروا عناصرهم على الحلاقة إذا اقتضى الأمر ذلك وفق دواعي أمنية.

ويشار إلى أنه تم منع إطلاق اللحية في كندا منذ الحرب العالمية الثانية، حيث اعتبرت أنها تشكل خطرا إضافيا للجنود.