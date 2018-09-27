السعودية تنفذ حكم القتل تعزيرا في مهرب "هيروين"

نفذت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، حكم القتل تعزيرًا في مهرب "هيروين" في محافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض.

وبحسب الموقع الإلكتروني "عاجل" ، بينت وزارة الداخلية أنها طبقت الحكم في محمد جان حميد خان، باكستاني الجنسية؛ لتهريبه كمية كبيرة من الهيروين المخدر.

twitter/TheRedSeaSA تفاصيل المشروع العملاق الذي أطلقته السعودية وأوضحت أن التحقيق معه أسفر عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه.

وتم الحكم بقتله تعزيرًا مع تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني، اليوم، في محافظة وادي الدواسر، وسط تأكيدات من الوزارة بحرص حكومة الملك سلمان على محاربة المخدرات بأنواعها.

وأكدت أنه سيتم إيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، محذرةً كل من يُقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.