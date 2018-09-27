لافروف: خطوات كوريا الشمالية لنزع السلاح النووي ينبغي أن تسير بالتوازي مع تخفيف العقوبات

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس 27 سبتمبر/أيلول، إن وعود كوريا الشمالية بإغلاق المنشآت النووية، يعطي أملا في استقرار الوضع في منطقة شبه الجزيرة الكورية.

وأشار لافروف إلى أن خطوات بيونغ يانغ عن طريق نزع السلاح النووي، ينبغي أن تسير جنبا إلى جنب مع تخفيف العقوبات ضدها.

© REUTERS / Jonathan Ernst ترامب يصدر تصريحا جديدا بشأن اجتماعه الثاني مع زعيم كوريا الشمالية

وجاءت تصريحات لافروف في اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الأزمة الكورية

وتابع وزير الخارجية الروسي: " سجلنا نية الكوريتين لزيادة التعاون المتنوع، وكذلك التزام بيونغ يانغ بتفكيك موقع اختبار صواريخ نووية وإغلاق المنشآت، الأمر الذي يعطينا الأمل في استقرار الوضع في هذا الجزء من العالم".

وفي شهر يونيو/ حزيران، عقد دونالد ترامب وكيم جونغ أون قمة في سنغافورة، أعرب خلالها الزعيم الكوري الشمالي عن التزام بلاده بالتخلي عن برنامج أسلحتها النووية، في حين تعهدت الولايات المتحدة بتقديم ضمانات أمنية وتجميد التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية.