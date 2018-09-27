آخرها اليوم... 5 زلازل ضربت إيران خلال شهر

أعلن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران، اليوم الخميس، أن هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ضربت ضواحي بلدة كوهي خيل التابعة لقضاء جويبار في محافظة مازندران شمالي إيران.

وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، وقعت هذه الهزة الأرضية في الساعة الثانية عشرة و55 دقيقة و40 ثانية ظهر اليوم بالتوقيت المحلي (التاسعة و25 دقيقة و40 ثانية صباحا بتوقيت غرينتش)، وفي عمق 18 كم من سطح الأرض.

وأشارت الوكالة إلى أنه لم ترد أية تقارير بوقوع أضرار جراء هذه الهزة الأرضية إلى الآن.

© AFP 2018 / Richter magnitude scale 4 زلازل ضربت إيران خلال شهر

وكانت هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر قد ضربت صباح الأحد الماضي، منطقة خانة زنيان في محافظة فارس (جنوبا).

وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، أعلن مركز رصد الزلازل التابع لمؤسسة الجيوفيزياء في جامعة طهران، أن الهزة الأرضية وقعت عند "الساعة الثامنة و 52 دقيقة بالتوقيت المحلي" (الخامسة و 22 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش).

وكانت المؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران لرصد الزلزال، قد أعلنت الأحد 16 سبتمبر/ أيلول، عن هزة أرضية ضربت ضواحي ميناء جاسك في محافظة هرمزكان جنوبي إيران.

ووفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية، وقعت هذه الهزة الأرضية في عمق 12 كم من سطح الأرض في "الساعة الرابعة و 19 دقيقة و 51 ثانية من عصر اليوم الأحد بالتوقيت المحلي (الساعة الحادية عشرة و 49 دقيقة و 51 ثانية ظهرا بتوقيت غرينتش)، وبقوة 4 درجات على مقياس ريختر.

وأشارت الوكالة، إلى أن الزلزال وقع على بعد 14 كيلومترا من مدينة تازه أباد و33 كيلومترات من مدينة جوانرود و35 كيلومترا من كهوارة التابعة لمحافظة كرمانشاه.

ووأوضحت أن لم تصل أي معلومات عن حجم الأضرار والخسائر المحتملة الناجمة عن الزلزال حتى الآن.

وكان زلزال قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب، الجمعة 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، ضرب مدينة زهدان الإيرانية، وذلك وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع على بعد 200 كيلو متر جنوب غربي مدينة زهدان، وعلى عمق 26 كيلو مترا، بحسب وكالة "رويترز".

وضربت أيضا هزة أرضية متوسطة محافظة أصفهان وسط إيران، يوم الثلاثاء 28 أغسطس/ آب الماضي، أرسلت السلطات على أثرها 3 فرق طوارئ ومروحية إلى منطقة الزلزال لتقييم الأضرار المحتملة.