فرنسا: لمواصلة الضغوط على كوريا الشمالية "حتى تحقق التزاماتها"

© Sputnik . Максим Блинов لافروف: خطوات كوريا الشمالية لنزع السلاح النووي ينبغي أن تسير بالتوازي مع تخفيف العقوبات

القاهرة — سبوتنيك . دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، مجلس الأمن لمواصلة الضغوط على كوريا الشمالية لتوفي بالتزاماتها بخصوص برنامج السلاح النووي.

وقال لودريان خلال جلسة اليوم الخميس، في مجلس الأمن حول كوريا الشمالية، "بالرغم من التطورات فإن استمرار برنامج الأسلحة النووية يشكل خطرا على العالم كله، وعلى هذا المجلس أن يواصل ممارسة الضغوط حتى تحترم كوريا الشمالية التزاماتها".

وأضاف "على مجلس الأمن أن يتحرك بشكل متناسق وموحد".