ظريف: على أمريكا التصرف كدولة عادية

كتب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في تغريدة جديدة على صفحته الرسمية في "تويتر"، اليوم الخميس، أنه يجب على الإدارة الأمريكية إثبات حسن النوايا، وعليها أن تتصرف كدولة عادية.
وذكر جواد ظريف أن بلاده ستواصل العمل مع شركائها لخلق بيئة جديدة، من أجل تعويض العقوبات الأمريكية، غير القانونية، والقضاء نهائياً على ظاهرة زعزعة الاستقرار في قوانين الولايات المتحدة خارج الحدود الإقليمية.
Iran will keep working with its partners to create new environment in which self-respecting nations can pursue own interests & int'l obligations. We will continue to work to offset unlawful US sanctions & irrevocably eliminate destabilizing phenomenon of US extraterritorial laws.— Javad Zarif (@JZarif) ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨
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