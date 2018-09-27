ظريف: على أمريكا التصرف كدولة عادية

قال محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، اليوم الخميس، إن القوانين الأمريكية تتجاوز الحدود الخارجية.

كتب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في تغريدة جديدة على صفحته الرسمية في "تويتر"، اليوم الخميس، أنه يجب على الإدارة الأمريكية إثبات حسن النوايا، وعليها أن تتصرف كدولة عادية.

وذكر جواد ظريف أن بلاده ستواصل العمل مع شركائها لخلق بيئة جديدة، من أجل تعويض العقوبات الأمريكية، غير القانونية، والقضاء نهائياً على ظاهرة زعزعة الاستقرار في قوانين الولايات المتحدة خارج الحدود الإقليمية.