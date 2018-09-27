أخطر تفاصيل "صفقة القرن"... جاهزة وستعرض خلال أيام

كشف السفير الأمريكي في إسرائيل، دافيد فريدمان، أن صفقة الرئيس دونالد ترامب للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين "جاهزة ومكتوبة، وسيتم عرضها في غضون وقت قصير".

© REUTERS / CARLOS BARRIA ترامب يحدد موعد الإعلان عن "صفقة القرن"

القدس — سبوتنيك . وقال فريدمان، الذي يتولى عضوية الفريق الذي أعد الصفقة في تصريحات لإذاعة "مكان" العبرية، مساء اليوم الخميس، إنها "لن تنتزع من إسرائيل الحق بالحفاظ على احتياجاتها الأمنية"، مشيرا إلى أنه شخصيا "يجد صعوبة مع مصطلح الدولتين لأنه يمكن تفسيره في نواح كثيرة".

وشدد فريدمان، على "أن بلاده تقول بوضوح، إذا كان الحكم الذاتي الفلسطيني يتعارض مع أمن إسرائيل، فإن واشنطن ستكون في صف إسرائيل".

ودعا فريدمان من وصفهم بـ"المشككين"، إلى "الاعتراف بالحقيقة، أن الرئيس ترامب، يدعم إسرائيل أكثر من أي رئيس آخر، في التاريخ الأمريكي".

وتُعرف هذه الخطة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، التي يتعهد الفلسطينيون بإسقاطها. ولا يوجد معلومات دقيقة عن تفاصيل هذه الخطة، إلا بعض البنود التي تسربت إلى الإعلام.

وتقول واشنطن إن إجراءاتها الأخيرة ضد الفلسطينيين، كاعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة هناك إليها، وقطع المعونات عن وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (أونروا)، تأتي في سياق هذه الخطة، وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وهذه الإجراءات، هي سبب تجميد السلطة الفلسطينية اتصالاتها مع البيت الأبيض.