نتنياهو: نشكر ترامب على انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إننا ممتنون للرئيس دونالد ترامب، على قرار انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني.

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إسرائيل، حكومة وشعبا، تشكر الرئيس ترامب على انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني، وهو القرار الذي أقره ترامب، في أغسطس/ آب الماضي.

© REUTERS / CARLO ALLEGRI نتنياهو : هناك مخزن سري ذري في طهران ومباني لصناعة أسلحة نووية

وذكر نتنياهو أن إيران تواصل أنشطتها النووية، بالرغم من الاتفاق النووي، مشيرا إلى امتلاك إيران لمخزن ذري في طهران.وقال نتنياهو إن " إيران لديها مخزن ذري في طهران، وهو أمر أكشفه للمرة الأولى".وتابع نتنياهو ، "حصلنا على ألف مستند وشريط فيديو يكشف أن هناك مباني في طهران لصناعة أسلحة نووية"، مطالبا " الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء تفتيش على مخازن إيران السرية، قبل أن يتم تطهيرها".وشدد نتنياهو ، "لن نسمح لإيران بتطوير سلاحها النووي، وسنكافحها في كل مكان".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي خص جزءا كبيرا من كلمته عن إيران، إن الاقتصاد الإيراني ينهار، بسبب التضخم والبطالة، جراء العقوبات الأمريكية على طهران، وتخيلوا ماذا سيحدث في إيران إذا ما طبقت الدفعة الثانية من العقوبات الأمريكية.

وأوضح نتنياهو أنه يستمع للمظاهرات في إيران، ويتابع الكثير من مقاطع الفيديو المنشورة عنها، ويسأل أجهزة مخابراته عنها، أيضا، مشيرا إلى أن هناك شيئا استثنائيا يحدث في إيران.