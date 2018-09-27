رئيس الوزراء البلجيكي: نسعى لشراكة جديدة مع قارة أفريقيا

دعا رئيس الوزراء البلجيكي، تشارلز ميشيل، إلى إقامة تحالف مع أفريقيا وتطوير استراتيجية تقوم على الديمقراطية.

© REUTERS / ERIC VIDAL إصابة عدة أشخاص في حادث طعن بسكين في بلجيكا

أمستردام — سبوتنيك. وقال ميشيل خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس: "نحن نسعى لشراكة جديدة مع قارة أفريقيا وأدعو لإقامة تحالف بيننا ولنعد استراتيجية على أساس الديمقراطية والاحترام المتبادل".

وأشار ميشيل إلى أن بلاده قدمت الدعم لآلاف الأشخاص المهاجرين، قائلا: "لقد سجلنا رقما قياسيا للهجرة ويجب أن نديره بشكل سليم ونحارب التهريب، بلدنا مستمر بواجبه الإنساني فأعطينا لنحو 45 ألف شخص الحماية".