بعد وقف تمويل "الأونروا"... نيويورك تستضيف اجتماعا لتمويل غزة

قالت صحيفة عبرية إن مدينة نيويورك الأمريكية تستضيف اجتماعا، مساء اليوم الخميس، حول الوضع الإنساني في قطاع غزة.

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أن اجتماعا مهما سيعقد، اليوم الخميس، في مدينة نيويورك الأمريكية، لبحث مسألة تمويل القطاع.

© REUTERS / CARLOS BARRIA ترامب يحدد موعد الإعلان عن "صفقة القرن"

وأوضحت الصحيفة العبرية أن الاجتماع المرتقب سيكون ضمن اجتماع الدول المانحة للفلسطينيين، وسيشارك في الاجتماع مندوبين عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة عن مندوبين للاتحاد الأوروبي وإسرائيل و السلطة الفلسطينية. وأشارت الصحيفة إلى أن اللقاء يأتي بسبب التصعيد الأمني بين قطاع غزة وإسرائيل، لتدهور الأوضاع الاقتصادية الصعبة في القطاع، وبأن الهدف من الاجتماع هو تقديم دعم مالي، يقدر بملايين الدولارات لقطاع غزة، لمنع وقوع أزمة اقتصادية.وأوضحت أن الاجتماع سعى له مندوب الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف ، والذي حصل على ضوء أخضر من إسرائيل حول العرض المفتوح، من أجل إحداث انفراجة مع قطاع غزة.

ويشارك من الوفد الإسرائيلي، وزير التعاون الإقليمي، تساحي هنغابي، الذي أكد أن الاجتماع سيناقش الوضع في القطاع، وتقديم مساعدات للفلسطينيين في غزة.