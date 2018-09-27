تفاصيل القبض على شبكة استخباراتية إماراتية في صنعاء

وقالت الوزارة في بيان صحفي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الخميس، تمكنت الجهات المختصة في وزارة الداخلية من تفكيك شبكة استخباراتية خطيرة، تابعة للمخابرات الإماراتية المعادية، وألقت القبض على عناصرها العملاء الذين كانت دربتهم وجندتهم الاستخبارات الإماراتية في نسق واحد، وفترات متفاوتة لرصد وجمع معلومات، ذات خطورة عالية.

وأضافت الوزارة في بيانها، بأن تلك المعلومات تتعلق بأهداف مدنية وحكومية وأمنية، وسفارات عربية وأجنبية، ومنشآت اقتصادية، وشخصيات سياسية وأمنية واجتماعية، ومنشآت خدمية وفنادق ومؤسسات حكومية، على رأسها مكتب رئاسة الجمهورية في أمانة العاصمة، ومبنى وزارة الداخلية، وقوات النجدة، ومحطة شركة النفط، وحوش اسطوانات الغاز المنزلي في منطقة ذهبان، ومنازل مواطنين في عدة أحياء، والكثير من الأماكن والأهداف المدنية والتجارية الأخرى.

وكتبت الوزارة في بيانها: أن المدعو أبو سهيل الإماراتي، العقيد م. خ. الطنيجي، قام بإدارة تلك الشبكة، بشكل مباشر، قبل أن يتم كشفها، وإلقاء القبض على عناصرها الإجرامية.

وقد جاء سقوط الشبكة الاستخباراتية بعد أن اتخذت الاستخبارات الإماراتية تدابير فائقة التعقيد، لتفادي كشف عملائها من قبل الأمن اليمني، وطورت أساليب عملها، حيث اعتمدت على تشغيل الأفراد، بشكل أحادي ومنفصل عن بقية الخلية، واستخدمت وسائل اتصال بالغة السرية، وأساليب عمل مراوغة يتم تحديثها بشكل مستمر، إلا أن رجال الأمن قد أسقطوهم جميعا في زمن قياسي، وهو ما يمثل نجاحا كبيراً يضاف إلى الإنجازات الأمنية اليمنية السابقة.