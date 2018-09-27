نتنياهو ينشر صورا لموقع إيراني نووي سري

كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس، في صفحته الرسمية على "تويتر"، أنه ينشر، للمرة الأولى، صورا لموقع إيراني نووي سري في طهران، يعتقد أنه مستودع أو مخزن ذري في طهران، وذلك عبر دائرة البحث "غوغل إيرث".

Google it: 35.5022 51.2997. It’s Iran’s secret nuclear warehouse in Tehran. Look for it and share it pic.twitter.com/cEGyQvTAVQ — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨

وذكر نتنياهو خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة أن إيران تواصل أنشطتها النووية، بالرغم من الاتفاق النووي، مشيرا إلى امتلاك إيران مخزن ذري في طهران. قائلا: "إن إيران لديها مخزن ذري في طهران، وهو أمر أكشفه للمرة الأولى".

وتابع نتنياهو "حصلنا على ألف مستند وشريط فيديو يكشف أن هناك مباني في طهران لصناعة أسلحة نووية"، مطالبا "الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء تفتيش على مخازن إيران السرية، قبل أن يتم تطهيرها".