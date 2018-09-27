الأردن ليس على علم بالخطط الأمريكية لسحب صواريخ "باتريوت" من البلاد

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، أنه ليس على علم بخطط وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، بشأن سحب بعض صواريخ "باتريوت" من البلاد.

موسكو — سبوتنيك. وقال الوزير: "لا أعلم، لهذا لا يمكنني أن أعلق على هذه القضية".



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وقال الصفدي لوكالة " سبوتنيك " إن صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت أن الجيش الأمريكي يستعد لسحب بعض صواريخ "باتريوت" من الأردن والكويت والبحرين. وقد تم بالفعل تفكيك بعض هذه الأنظمة.وأكدت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم الخميس، إن ما يتردد عن سحب الولايات المتحدة بعض البطاريات المضادة للطائرات، وصواريخ باتريوت من الكويت ودول أخرى في المنطقة، إجراء داخلي روتيني.

سبق أن قال مسؤولون أمريكيون، إن القرار الذي اتخذته وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، بسحب منظومة صواريخ من طراز "باتريوت" من الشرق الأوسط مطلع الشهر القادم، سيؤدي إلى تقليص الدفاعات التي يعتمد عليها حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.

وقرر وزير الدفاع الأمريكي، جيم ماتيس، سحب أربعة أنظمة صواريخ من طراز "باتريوت" من الأردن والكويت والبحرين الشهر المقبل، في إطار تنظيم القوات والقدرات العسكرية الأمريكية، والتي تأتي في سياق إعادة تقييم التهديدات القادمة والتي تركز على الصين وروسيا.