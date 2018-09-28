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    مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، 11 سبتمبر/ أيلول 2018

    الخارجية الأمريكية: واشنطن لا تفرض على دي ميستورا مواعيد مصطنعة حول سوريا

    © REUTERS / Salvatore Di Nolfi/Pool
    العالم
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    أعلن المبعوث الأميركي الخاص للشؤون السورية، جيمس جيفري، أن الولايات المتحدة لا تتفق مع التحذيرات الروسية، بأن هناك محاولات لفرض على المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا، مواعيد نهائية مصطنعة على عقد اللجنة الدستورية في سوريا.

    نيويورك — سبوتنيك. وقال جيفري: "البعض، ومعظمهم من يعيشون شرق بولندا والبلطيق، يقولون إن هذا إنذار مصطنع و نهائي. الأمر ليس كذلك، الموعد النهائي الوحيد — هو العودة إلى تقارير الأمم المتحدة. ستافان يستطيع أن يقرر متى ستكون القائمة جاهزة للتنفيذ، ونحن نثق به في هذا الأمر، كونه عمل كثيرا على ذلك، فقد تشاور مع الأتراك والإيرانيين والروس بلا نهاية، والأهم من ذلك مع العديد من السوريين. كل ما نطلبه منه هو تقديم تقرير [للأمم المتحدة] قبل 31 أكتوبر".

    أثار الحرب في سوريا
    © Sputnik . Michael Alaeddin
    وزراء خارجية 7 دول يدعون لحل سياسي للأزمة السورية
    ووفقا له، السلطات السورية تؤخر عملية عقد اللجنة الدستورية، مشيرا إلى أنهم يعتمدون على الروس والإيرانيين في ذلك على مدار عدة أشهر، لقد حان الوقت للمضي قدما".

    وأضاف جيفري: "لدينا فرص في الأمم المتحدة، ولدينا دينامية مذهلة، ولا يوجد بلد تقريباً يدعم روسيا وإيران والنظام السوري في محاولة تأجيل التسوية السياسية".

    هذا وفي وقت سابق دعا وزراء خارجية الولايات المتحدة ومصر وفرنسا وألمانيا والأردن والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، إلى عقد لجنة دستورية بأسرع وقع ممكن لصياغة الدستور السوري والرد بحلول 31 تشرين الأول/ أكتوبر القادم.

    ويذكر في هذا الصدد أن النزاع المسلح في سوريا ما زال متواصلاً منذ عام 2011. وتم في نهاية عام 2017، الإعلان عن هزيمة تنظيم "داعش" [المحظور في روسيا]. وما زالت عملية القضاء على الإرهابيين مستمرة في بعض المناطق السورية بدعم من القوات الجوية الفضائية الروسية. وفي الوقت الحالي، أصبح البحث عن التسوية السياسية في المقام الأول وخاصة من خلال منصتي أستانا وجنيف. وكذلك إعمار سوريا وعودة اللاجئين".

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, تشكيل لجنة دستورية, حل الأزمة السورية, تصريحات, الأمم المتحدة, الخارجية الأمريكية, المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، ستافان دي ميستورا, إيران, روسيا, سوريا, الولايات المتحدة الأمريكية
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