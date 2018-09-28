الخارجية الروسية: لافروف ولودريان ناقشا الوضع في سوريا واليمن وليبيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزيري الخارجية، الروسي، سيرغي لافروف والفرنسي، جان إيف لودريان، ناقشا الوضع في سوريا، وكذلك ليبيا واليمن.

© REUTERS / SIMON DAWSON موسكو تفند ادعاءات وزير الخارجية البريطاني بشأن لافروف

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان الخارجية الروسية ، الذي نشرته على موقعها الرسمي: أن "وزيري الخارجية [الروسي والفرنسي]، ناقشا الوضع في سوريا وليبيا واليمن".

وأشار البيان إلى أنهما "استعرضا التقدم في تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة حول إيران. كما تطرق الطرفان إلى بعض قضايا جدول الأعمال الثنائي".

يذكر أن الاجتماع بين لافروف ولورديان جرى يوم الخميس 27 أيلول / سبتمبر على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك".